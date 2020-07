Anleitung für YOU FM Smartspeaker Anwendungen "Starte YOU FM": Hört uns über euren Smart Speaker

Ihr habt die Speaker, YOU FM ist smart: Ab jetzt sind wir auch auf euren Sprachassistenten und immer für euch da – auch, wenn ihr mal keine Hand frei habt, um uns einzuschalten. Sagt einfach eurem Sprachassistenten, welchen Channel oder welchen Podcast ihr hören wollt!

Ihr habt einen Smart-Speaker oder nutzt den Google Assistant über euer Smartphone? Dann solltet ihr euch unsere Skills und Actions für euren Sprachassistenten merken!

Einfach einmalig kostenlos herunterladen und schon könnt ihr eurem Sprachassistenten mit wenigen Worten jederzeit mitteilen, welche Sendung oder welchen Podcast ihr hören wollt!

Alexa-Skill

1. YOU FM Skill:

Wenn ihr Alexa "Starte YOU FM" sagt, startet der Skill und spielt den Livestream von YOU FM ab.

YOU FM jederzeit im Livestream hören

(Befehl: "Frag YOU FM nach dem Livestream.")

Ihr könnt im Livestream jederzeit fragen, wie Songs heißen

(Befehl: "Frage YOU FM nach dem aktuellen/letzten/nächsten Song.")

2. YOU FM Channels:

Hört die YOU FM Channels Club, Sounds und Just Music.

(Befehl: "Starte Club/Just Music/Sounds von YOU FM." Oder: "Starte Just Music von YOU FM." Oder: "Starte Sounds von YOU FM.")

3. Bewerte unsere Musikauswahl im Livestream und recherchiere was lief

Ihr könnt Songs, die euch gefallen, upvoten und uns sagen, wenn euch ein Song nicht gefällt.

(Befehl: "Sag YOU FM, dass mir der Song gefällt." Oder: "Sag YOU FM, dass mir der Song nicht gefällt.")

Schaut euch unsere Playlist an, um zu erfahren, was lief.

(Befehl: "Frag YOU FM nach der Playlist.")



4. Merkliste

Wenn ihr euch einen Song merken möchtet, könnt ihr ihn zu eure Merkliste hinzufügen:

(Befehle: "Merke dir den aktuellen/letzten/nächsten Song von YOU FM.")

Ihr könnt eure Merkliste auch aufrufen und sie wieder löschen.

(Befehle: "Frage YOU FM nach meiner Merkliste." Oder: "Lösche meine Merkliste von YOU FM.")

5. Podcasts:

Hört die besten YOU FM Podcasts per Sprachbefehl über euren Smart Speaker:

"YOU FM Soundcheck – Musik aus Hessen" und "YOU FM Featuring Flex FM"

(Befehl: "Frage YOU FM nach Soundcheck", um die aktuellste Folge zu hören oder "Frage YOU FM nach Soundcheck vom 12.06.2020" um eine bestimmte Folge zu hören. Mit "Zurück" springt ihr im Archiv zu einer älteren Folge, mit "Weiter" zu einer aktuelleren Folge. Mit "Stop" beendet ihr den Podcast).

Aktuelle Nachrichten aus Hessen bekommt ihr in der hessenschau in 100 Sekunden. Wie ihr das News-Briefing aktiviert, erfahrt ihr hier .

1. YOU FM Action

"Hey Google, aktiviere YOU FM!" – um die Action zu nutzen.

YOU FM jederzeit im Livestream hören

(Befehl: "Sprich mit YOU FM und starte den Livestream.")

Im Livestream jederzeit fragen, wie Songs heißen

(Befehl: "Sprich mit YOU FM und frage nach dem letzten/aktuellen/nächsten Song.")

2. YOU FM Channels:

Hört die YOU FM Channels Club, Sounds und Just Music.

(Befehl: "Sprich mit YOU FM und starte Club/Just Music/Sounds.")

3. Bewerte unsere Musikauswahl im Livestream und recherchiere was lief

Ihr könnt Songs, die euch gefallen, upvoten und uns sagen, wenn euch ein Song nicht gefällt.

(Befehl: "Sprich mit YOU FM und sag, dass mir der Song gefällt." Oder: "Sprich mit YOU FM und sag, dass mir der Song nicht gefällt.")

Schaut euch unsere Playlist an, um zu erfahren, was lief.

(Befehl: "Sprich mit YOU FM und frag nach der Playlist.")



4. Merkliste

Wenn ihr euch einen Song merken möchtet, köhnnt ihr ihn zu eurer Merkliste hinzufügen:

(Befehle: "Sprich mit YOU FM und merke dir den aktuellen/ letzten/nächsten Song.")

Ihr könnt eure Merkliste auch aufrufen und sie wieder löschen.

(Befehle: "Sprich mit YOU FM und frage nach meiner Merkliste." Oder: "Sprich mit YOU FM und lösche meine Merkliste.")

5. Podcasts

Hört die besten YOU FM Podcasts per Sprachbefehl über euren Smart Speaker:

Zum Beispiel "YOU FM Soundcheck – Musik aus Hessen" oder "YOU FM Featuring Flex FM".

(Befehl: "Sprich mit YOU FM und starte Soundcheck", um die aktuellste Folge zu hören oder "Sprich mit YOU FM und starte Soundcheck vom 12.06.2020", um eine bestimmte Folge zu hören. Mit "Zurück" springt ihr im Archiv zu einer älteren Folge, mit "Weiter" zu einer aktuelleren Folge. Mit "Stop" beendet ihr den Podcast).

Aktuelle Nachrichten aus Hessen bekommt ihr in der hessenschau in 100 Sekunden. Wie ihr das News-Briefing aktiviert, erfahrt ihr hier .

Was mit Sprachassistenten kommuniziert wird, wird vom Gerät aufgezeichnet und als Audiodatei in einer Cloud gespeichert. Die Cloudserver stehen oft in außereuropäischen Ländern, in denen geringere Datenschutzstandards als innerhalb der EU gelten.

Der hr hat darauf keinen Einfluss. Im Rahmen seiner Möglichkeiten geht der hr mit der größten Sensibilität mit den Daten der Nutzer*innen um. Mehr zum Datenschutz hier und zum Datenschutz auf Drittanbieterplattformen gibt es hier .