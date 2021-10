Heiraten, Haus, Kind. Da könnt ihr jetzt erst mal sagen: Wow, spießig. Aber viele wünschen es sich, und das ist auch total ok! Über das Kinderkriegen sprechen wir diese Woche in YOU FM ganz ausführlich in unserer Themenwoche. Fünf Tage, ein Thema, fünf Blickwinkel. Und wir fangen mal mit dem Anfang an: schwanger werden!