Aufstehen ist nicht leicht, besonders wenn die Tage kürzer werden. Wir haben einen Wachmacher für euch: Timo und Benne sorgen ab sofort in der "YOU FM Good Morning Show" dafür, dass ihr gut in den Tag startet.

Sie sind die neuen Begleiter eurer Morgenroutine: Timo und Benne sind montags bis freitags ab 5:30 Uhr an eurer Seite – egal, ob ihr grade noch verschlafen in Richtung Dusche tappt, euch den ersten Kaffee des Tages gönnt oder vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit seid.

In der YOU FM Good Morning Show sorgen sie ab 5. Oktober dafür, dass ihr wisst, was los ist – in der Welt und vor eurer Haustür. Besonders wichtig ist ihnen dabei: Diversity, Equality und natürlich ihr! Denn die beiden Hosts wollen wissen, was euch umtreibt, wie ihr die Dinge seht und was ihr feiert. Meldet euch einfach per WhatsApp in die Show – die beiden freuen sich über jede eurer Sprachnachrichten!

#Lifelover und #wunderbarsonderbar

Freitags erwartet euch in der Show eine Extraportion gute Laune. Bild © hr/Ben Knabe

Was sie selbst feiern? Für Timo (@timo.killer ) gibt es nichts Besseres, als mit anderen Menschen eine gute Zeit zu haben. Ob an einem Wochenende im Rheingau, bei einem ordentlichen Workout oder einer guten Party.

Benne (@schroederlich ) liebt die schönen Dinge im Leben. Seine Themen sind Fashion, Schmuck, Interior, Reisen, Instatrends und natürlich die Rechte der LGBTQIA+-Community.

Fri-yay zum Start ins Wochenende

Jeden Freitag läuten Timo und Benne mit dem "Feel Good Friday" für euch das Wochenende ein, noch bevor es begonnen hat.

Übrigens: Auf die dreckige Lache von Susanka und Nicks nerdiges Sportwissen dürft ihr euch weiterhin freuen. Die beiden bleiben euch in anderen YOU FM Shows erhalten.