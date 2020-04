Gesprochen wird über das, was euch bewegt: In der YOU FM Blue Moon Sprechstunde geht es um aktuelle Themen und um das, was euch auf der Seele brennt.

Von schräg bis politisch, von banal bis ernst: In der YOU FM Blue Moon-Sprechstunde kommen eure Themen auf den Tisch. Jeden Dienstag und Mittwoch von 22.00 bis 00.00 Uhr haben Claudia Kamieth und Ingmar Stadelmann ein offenes Ohr für das, was euch auf der Seele brennt.

Weitere Informationen Wählt euch ein Was Ihr dazu machen müsst? Nur die Hotline wählen: 0331 7097 110 Ende der weiteren Informationen

Die beiden Moderator*innen kennt ihr bereits von der damaligen YOU FM Sendung LateLine. Und jetzt haben wir ein neues Talk-Format für euch und senden den Blue Moon von Fritz zwei mal die Woche für und mit euch.

Die Themen sind sehr vielfältig, bunt und ernsthaft und beziehen die Hörer voll mit ein. Ihr könnt zwei Stunden lang offen mit uns sprechen. Die Themen der einzelnen Sendungen bekommt ihr immer vorher (wie bei der Lateline) auf der Seite von Fritz , wo es auch die einzelnen Sendungen als Podcast zum Downlaod gibt.

Sendung: YOU FM Blue Moon, 21.04.2020, 22:00 Uhr