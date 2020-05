Die 2000er waren bunt, unterhaltsam und voller musikalischer Facetten. Dieses Jahrzehnt steht für eine Zeit der Freiheit und Unbeschwertheit. Mit "Flashback 2000 – Die 2000er Show" bringen wir euch diese positiven Gefühle wieder zurück.

Weitere Informationen Flashback 2000 Wann? Jeden Donnerstag um 15 Uhr

Wer? YOU FM Moderator und YouTuber Leon

Wo? Auf YouTube natürlich Ende der weiteren Informationen

In den 90ern sind die meisten von euch aufgewachsen und jeder war auch schon mal auf einer 90er Party. Aber die 2000er sind eigentlich die besseren 90er! Vollgepumpt mit musikalischen, thematischen und gefühligen Highlights bringen wir euch diesen Flashback!

Das Jahrzehnt der "No Angels" und "Voll Assi Toni"

Die erste Gründung der Popstars-Castingband "No Angels" hat unsere Jugend geprägt – das war im Jahr 2000. Britney Spears und Justin Timberlake sind 2001 mit ihrem kompletten Jeans-Dress bei den American Music Awards allen im Gedächtnis geblieben. Und Lady Gaga im Fleischkleid bei den MTV Video Music Awards? Das war 2010, im selben Jahr als Lena mit "Satellite" für Deutschland den ESC gewonnen hat.

Auch im Filmgeschäft sind die 2000er gut vertreten: "Avatar – Aufbruch nach Pandora" kam 2009 in die Kinos und war bis 2019 der Film, der das meiste Geld in die Kassen eingespielt hat. Und auch einer der ersten viralen YouTube-Trends "Voll Assi Toni – Die Wahrheit" wurde 2006 das erste mal hochgeladen.

Jeden Donnerstag auf Zeitreise durch die 2000er

Wir bieten dem Jahrzehnt eine Plattform und holen das Gefühl einer ganzen Generation in die Gegenwart. Das ist die 2000er Show: mit dem Lifestyle, Trends und Musik des besten Jahrzehnts! Jeden Donnerstag um 15 Uhr nimmt euch YOU FM Moderator und YouTuber Leon (bekannt aus "Fresh Boxx TV") mit auf eine Zeitreise durch die 2000er.

In Quizzen wie zum Beispiel "Kennst du noch diesen 2000er Song?" und "Kennst du noch diesen 2000er Promi?" rät Leon mit aktuellen Stars um die Wette. Außerdem werden die besten Filme und Serien aus den 2000ern gekürt.

Als besonderes Highlight überlegt sich Leon, wie Songs von damals wohl klingen würden, wenn sie von den Stars von heute gesungen werden. Wie würde Katja Krasavice zum Beispiel "Ich bin jung und brauche das Geld" von Eko Fresh performen?

Sendung: YOU FM, YOU FM Music like me, 05.05.2020, 17:00 Uhr