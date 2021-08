Timo hat seine letzte Challenge bestanden, aber Benne ist nicht zufrieden: Zehn Fahrgeschäfte in einem Kinderpark? Das reicht nicht! Also schickt er Timo gleich wieder los, mit einer härteren Herausforderung. Nächste Woche Mittwoch muss Timo live in der Good Morning Show Achterbahn fahren. 90 Minuten lang, ohne Pause! Und zwar nicht irgendeine Achterbahn, sondern die Sky Scream im Holiday Park... Ob Timo das schaffen kann?