Manchmal ist der Alltag so stressig und schwierig, dass man ihm gerne entfliehen würde. "Jetlag" des Mainzer Rappers youngolista handelt davon, das Leben so zu genießen, wie man es schon immer wollte.

"Jetlag" heißt der neuste Release von youngolista in Kollaboration mit der Mainzer Sängerin Lea Hieronymus. Ein Mix aus Rap und Pop "mit einer unverkennbaren Melodie, der selbst bei der aktuellen Wetterlage in Deutschland die Sommer-Vibes hervorruft", so beschreibt er selbst seinen Track. Es ist nicht seine erste Veröffentlichung. Im März 2018 veröffentlichte er seine EP "Sportwagenflow" und nur knapp ein halbes Jahr später erschien das Studioalbum "Hotbox".

Lass uns raus baby' Ich will weg jetzt

Über den Sommer 2019 verteilt belieferte youngolista seine Fans mit fünf weiteren sommerlichen Singles, wovon "Moonrocks" und "Ananas Express" über 100.000 Streams auf Spotify erzielten. Mit "Jetlag" wird diese Erfolgsgeschichte nun fortgesetzt. Die Single erreichte nach gerade mal fünf Wochen bereits die Marke von 100.000 Streams. Der Sommer kann kommen!

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 14.04.2020, 21:00 Uhr