Wave Truman hat zwar schon über 500 Songs geschrieben, allerdings hat er schon sehr, sehr lange keine Musik mehr veröffentlicht. Zum Glück haben seine Freunde darauf gedrängt, dass sich das ändert.

Der in Bad Vilbel geborene Musiker und Textschreiber macht schon von Kindesbeinen an Musik. Nachdem es lange Zeit sehr still um Wave Truman geworden ist, begann er im April 2020, seine Musikdateien aus den Tiefen seines Laptops auszugraben und endlich zu veröffentlichen. Los ging es mit seiner Debütsingle "Wir bleiben daheim", ein sehr passendes Statement zur Corona-Pandemie. Es folgten drei weitere Singles, die sich alle mit Themen seines Alltags beschäftigen. "Musik ist ein großartiges Alltagsventil" gesteht er im YOU FM Interview.

Die Truman Show

Auch wenn der musikalische Schwerpunkt auf Rap liegt, gehört auch mal ein Pop- oder Reggae-Song zu seinem Repertoire – eben immer das, was er gerade fühlt. Im Jahr 2021 wird sein erstes Album namens "Truman Show" veröffentlicht. Bis dahin wird man sich jeden Monat auf eine neue Single freuen können.

Sendung: YOU FM Music like me, 31.08.2020, 21:00 Uhr