In seinem neuen Track "Endlos" geht es um das Auf und Ab in der Musikbranche.

Mit der Single "Marilyn Monroe" gelang dem Frankfurter Musiker VLO letztes Jahr der Sprung in zahlreiche Spotify-Playlisten. Nun steht der nächste Release bereit.

Mitreißende Melodien mit Ohrwurmpotential – die Absicht hinter den Songs ist klar. Dem Rapper mit R'n'B-Skills geht es auch in seiner zweiten Single "Endlos" besonders um eingängige Musik. Der Sound bewegt sich irgendwo zwischen Hip-Hop und R’n’B. Hier treffen treibende Reggaeton-Beats auf Trap-Elemente und die soulige Stimme des Sängers.

Musik ist Zauberei

Musik ist für VLO Zauberei, denn sie entsteht in Augenblicken und stellt für VLO eine Ausdrucksmöglichkeit dar, die eigenen Geschichten niederzuschreiben: "Wenn ich Musik mache und Texte schreibe, dann mache ich das nicht, weil ich das Verlangen habe, für jemanden etwas zu schreiben, sondern ich schreibe darüber, wie ich mich gerade fühle", erzählt er im YOU FM Interview. Ganz persönliche Geschichte also und so verwundert es kaum, dass das aktuelle Cover VLO als Kind zeigt. Der Anfang von allem – mit endlosen Zielen.

