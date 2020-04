Nach überstandener Babypause geht’s jetzt erst richtig los. Der Kasseler Rapper Tycoon hat über 60 Songs auf Halde und steht kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums.

Eine erste Kostprobe gab es kürzlich mit der Single "Cruisen" featuring Shira, die erahnen lässt, wohin Tycoons Reise geht: lässig abgehangene Beats und eine ordentliche Portion Sommerfeeling sind der ideale Sound für die Flucht aus dem Alltag.

Kopf hoch

Seine Mission geht also gerade erst richtig los. "Zum einen schreibe ich über Themen, die sehr deep sind und teilweise ans Herz gehen. Aber auf der anderen Seite veröffentliche ich auch Songs, die gute Laune verbreiten sollen. Man sollte stets mit dem Kopf nach oben durchs Leben gehen", erzählt er uns im YOU FM Interview. Tycoon: Mutig für die eigenen Überzeugungen einstehen, auch das ist Teil seines Repertoires.

Sendung: YOU FM Music like me, 20.04.2020, 21:00 Uhr