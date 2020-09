Um aus der Corona-Krise das Beste zu machen, entschloss sich der gebürtige Fürther Musiker Trille, die Zeit in der Isolation kreativ zu nutzen. Entstanden ist die EP "Phase", die er gemeinsam mit Produzent Dennis Borger eingespielt hat.

Mittlerweile hat Trille Musik studiert und den Odenwald gegen Berlin getauscht. Dass er seine kompletten Arrangements mit einer Live-Band eingespielt hat, ist heutzutage eher ungewöhnlich, macht die Musik aber auch zu etwas Besonderem. Ein neues Genre, das Trap-Heads und Indie-Nerds auf der Tanzfläche versöhnt.

Bilderbuch-Gitarren und analoge Synthesizer

Auf der frisch produzierten EP treffen 808s auf Bilderbuch-Gitarren, akustische Drums auf analoge Synthesizer. Trilles zarter Rap-Flow veredelt das Ganze zu eingängigen Popsongs. Hier findet ein neuer Künstler seinen ganz eigenen Style.

