Der Hockenheimer Rapper $TEZEE hat alles auf eine Karte gesetzt. Den Job gekündigt und einen Traum verwirklicht. Die Idee: Hip-Hop leben um jeden Preis!

Eigentlich ist $TEZEE ein Hip-Hop-Spätchen. Der Rapper ist erst letztes Jahr so richtig durchgestartet, hat dafür aber bereits Beachtenswertes vorzuweisen. Monat für Monat veröffentlicht er einen frischen Track, den er gemeinsam mit seinem Freund und Weggefährten Kafaleyla komponiert, arrangiert und produziert.

Hip-Hop ist sein Ausgleich

Für $TEZEE selbst hat seine Art zu komponieren viel von einem Tagebucheintrag. Vor allem sieht er darin auch eine Möglichkeit, mit seiner Vergangenheit abzuschließen, die geprägt war von krummen Geschäften. Mit einem guten Freund, den er in seiner Ausbildung kennenlernte, fand er schließlich einen Producer, mit dem er eine 180-Grad-Drehung hingelegt hat. Seitdem verwandelt er seinen Alltag in Musik und lässt das Schlechte im Staub zurück.

