Steigende Klickzahlen, Fans in Japan und ein Auftritt in Äthiopiens Hauptstadt Adis Abeba: Für den 22-jährigen Frankfurter DJ und Produzenten Temry verläuft die Popularitätskurve steil nach oben.

Neben dem Auftritt in Adis Abeba gehört das DJ-Set bei der Farbgefühle-Festival-Tour zu den uneingeschränkten Höhepunkten seiner bisherigen DJ-Karriere. Außerdem hostete Temry 2019 seine eigenen Floor auf der offiziellen Afterparty des Word Club Domes.

"For You" mit Klavier und elektrischer Gitarre

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found YOU FM Soundcheck: Temry aus Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Seine neue Single "For You" ist von Temry produziert und gemeinsam mit dem Singer/Songwriter J.O.Y, geschrieben. Der Song steht für die musikalische Entwicklung, die Temry in den letzten Jahren genommen hat. Denn als er im November 2018 begann, den Song zu schreiben, klang dieser noch ganz anders. Während in den anfänglichen Versionen größtenteils Synthesizer und elektronische Klänge zu hören waren, stechen in der finalen Version das Klavier und die elektrische Gitarre hervor.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 21.09.2020, 21:00 Uhr