Zwei Cousins aus Hessen, die seit ihrer Kindheit gemeinsam Musik machen und diese Liebe daran bis heute stetig weiter ausgebaut haben. Das ist die Kurzfassung der beiden Musikproduzenten Sven Schmitt und Sascha Twesten alias SOS Project.

Die beiden Frankfurter Urgesteine arbeiten seither unermüdlich an Songs und Alben aus völlig unterschiedlichen Genres für Künstlerinnen und Künstler aus der gesamten Welt. Mal Pop und Latino-Sound, mal EDM, zwischendurch eine Prise Ballermann und zur Abwechslung auch mal Hardrock. Die beiden schrecken vor keiner Herausforderung zurück.

Song mit "Supertalent" Angel Flukes

"Frische Sounds, anders denken, nicht nur kopieren" lautet die Devise. Einfach Spaß und echte Liebe in die Songs einbringen. Dass das SOS Project nicht nur für andere Musik macht, haben sie erst kürzlich wieder gezeigt. Ihr Song "Magic" feat. Angel Flukes aus dem Jahr 2018 bekam kurzerhand eine Frischzellenkur verpasst. Der Lohn: Die zeitgemäße Neuauflage hat es in die Dance Charts Top 100 geschafft und ist in diversen Spotify Playlists gelandet.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 07.09.2020, 21:00 Uhr