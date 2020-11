Simon Ashwood hat gerade sein Debüt "Miss You" featuring Émilie Rachel veröffentlicht.

Bild © Simon Ashwood

Das Hobby zum Beruf machen oder etwas Anständiges studieren? Simon Ashwood aus Frankfurt macht einfach beides und bringt sich nun mit seiner Debütsingle in Position.

Den Grundstein für seine Tätigkeit als Produzent legte er 2019. Sein einjähriges Studium an der Londoner Point Blank Music School verhalf ihm nicht nur, das Handwerk von der Pike auf zu erlernen, er begann auch bald darauf mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, die ihm dort über den Weg gelaufen sind. Eine davon ist Émilie Rachel, die er für den Gesang seiner Debütsingle "Miss You" gewinnen konnte.

Londoner Label veröffentlicht Debütsingle

Bei der Suche nach einer Heimat für seine Musik wurde er ebenfalls in London fündig. Das junge Label Lilly Era steht zwar noch ganz am Anfang, trotzdem erfüllt es ihn mit Stolz, gleich zu Beginn seiner Karriere überhaupt ein Label gefunden zu haben, das ihm das Vertrauen schenkt und seinen Song veröffentlicht. Mit fast 100.000 Spotify-Streams innerhalb eines Monats scheint der Traum, sein Hobby zum Beruf machen zu können, etwas näher gerückt zu sein.

