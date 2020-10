Sheeno hat es mit seiner aktuellen Single "Drippen" in die Spotify Playlist "Deutschrap Brandneu" geschafft.

Egal ob Feierlaune, Trennungsschmerz oder zum Chillen – der Weinheimer Rapper Sheeno schreibt seine Texte je nach Tageslaune. Im Augenblick dominiert ganz klar die gute Laune.

"Meine Sounds haben bad vibes und good vibes", erklärt Sheeno im YOU FM Interview. Dabei lässt er sich gerne von der US-amerikanischen Musikszene inspirieren. Der staatlich geprüfte Elektrotechniker hat schon in frühen Jahren sehr viel Spaß und Gefallen daran gefunden, Gedichte und Reime aufzuschreiben.

Emotionale Rap-Songs

"Musik war schon immer eine Art Therapie für mich, da ich meine Emotionen damit bündeln kann", beschreibt er die Triebfeder seines Handelns. Einige Single-Releases hat Sheeno bereits hinter sich, jetzt erschien seine aktuelle Single "Drippen", die es sogar in die beliebte Spotify Playlist "Deutschrap Brandneu" geschafft hat. Wer Yung Hurn mag, wird sich auch mit Sheeno anfreunden.

