Authentisch und man selbst sein – dafür kämpft die Mannheimer Sängerin und Produzentin mit jedem neuen Song, den sie veröffentlicht. Songs wie "Immer oben" und "Perfect Size" verbinden scheinbar mühelos Pop-Appeal mit Political Correctness.

"SATARII gibt mir die Möglichkeit, meinen inneren Freak zu leben und mit crazy Energie alles rauszulassen, was ich zu sagen hab", erklärt sie im YOU FM Interview ihre Songwriting-Philosophie. Für ihre ersten Releases hat sie sich lange Zeit gelassen, bevor Sie sich auf eine dauerhafte Beziehung mit der Musik einlassen wollte. "Ich wollte sicher gehen, dass Sound und Lyrics meiner Vorstellung entsprechen", erzählt die Sängerin.

Bewegung, Freiheit und Zusammengehörigkeit

Ihre schonungslos ehrlichen Texte machen SATARII als Künstlerin sehr greifbar. In "Immer Oben" geht es um Freiheit und Zusammengehörigkeit. Der Track feiert das Wir-Gefühl und lässt doch Raum, man selbst zu sein. Der Song "Perfect Size" wiederum handelt von Toleranz und Offenheit. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst, ob dünn oder dick, schön oder hässlich. Die "perfekte Größe" ist und bleibt ein vielseitiger Begriff.

Sendung: YOU FM Music like me, 27.07.2020, 21:00 Uhr