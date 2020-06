Vier Musiker machen gemeinsame Sache: Das Frankfurter Powerpop-Quartett Sacropolis legt großen Wert auf gemeinsames Komponieren und Musizieren. Hier ist die Band der Star.

Seit einigen Jahren schon arbeiten die vier Vollblutmusiker an ihrem eigenen Sound, suchen an den Stränden Südfrankreichs Inspiration und basteln gemeinsam an ihrer eigenen Vision eines perfekten Proberaums. Nun ist für Sacropolis die Zeit gekommen, mit der Musik an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Single "For You" ist das erste verheißungsvolle Lebenszeichen und ein guter Vorgeschmack auf ihr Debütalbum, das im Herbst erscheint.

Mit Musik groß geworden

Als echte Frankfurter mit teils französischen Wurzeln wurde den vier Freunden die Musik bereits in die Wiege gelegt. Das musikalische Elternhaus hat bei ihrer Entwicklung einen ganz wesentlichen Anteil gehabt. Daraus hervorgegangen ist etwas, dass man am ehesten als einen gitarrengetriebenen Hybrid aus Indie-Pop und Indie-Rock beschreiben kann.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 23.06.2020, 21:00 Uhr