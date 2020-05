Ganz ohne Plattenlabel im Rücken hat der ehemalige Frankfurter Musiker RIIVER gerade seine erste Single "Young" veröffentlicht. Die Live-Experience holt er sich als Straßenmusiker in London.

Vor fünf Jahren hat es RIIVER nach London verschlagen, wo er heute noch wohnt und gelegentlich als Straßenmusiker unterwegs ist. Dort feierte er auch seine schönsten Live-Momente: "Ich liebe es, wenn sich nach ein paar Liedern der Platz füllt und man das Gefühl hat, ein großes Open-Air-Konzert zu geben. Es ist wunderbar, mit anderen die eigene Musik zu teilen und diesen einen Moment zusammen zu verbringen", erzählt er im YOU FM Interview.

Singen ist wie Medizin

Nun hat RIIVER seine Debüt-Single veröffentlicht. "An dem Tag, an dem der Song entstanden ist, war ich eigentlich schlecht drauf, und ich dachte mir: RIIVER, jetzt schreibst du einfach mal ein Lied. Singen ist nämlich wie Medizin für mich", erklärt er YOU FM. Ein paar Minuten später war die Grundidee von "Young" geboren. In dem Lied geht es um den ständigen Kämpf, zu weit weg zu sein von seinen Zielen und nicht schnell genug voranzukommen.

Sendung: YOU FM Music like me, 25.05.2020, 21:00 Uhr