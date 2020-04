Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein! Es sind Papillon Rising auf ihrer Mission, das Schicksal der Welt zu verändern. Willkommen in der Welt eines ganz und gar außergewöhnlichen Musik-Projekts.

Wir sind im Jahr 2046. Die Gesellschaft wird von einer Organisation namens E.F.C.O. kontrolliert, die für Sicherheit und Ordnung sorgt und Musik zensiert. Nur die Papillon-Bewegung, eine Gruppe von Künstlern, Wissenschaftlern und Gesetzlosen, kämpft weiterhin für Freiheit und Kreativität.

Mit dem Zeitgleiter ins Jahr 2020

Die letzte Hoffnung ruht auf zwei mutigen Helden, die einen Sprung zurück in die Vergangenheit wagen. Ihr Zeitgleiter landet in den 70er, 80er und 90er Jahren, doch dann weisen alle Spuren in die 2020er Jahre. Ihr neues Ziel: 2020. Ihre Mission: Spaß und funky Musik machen und natürlich einen Welleneffekt zu erzeugen, der in eine strahlende und freie Zukunft führt.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 27.04.2020, 21:00 Uhr