"Rap ist nicht tot, er riecht nur modisch" – Sätze wie diese fallen ständig im gigantischen Reimkosmos des Rappers Nepumuk. Auf seinem Heimatlabel "Sichtexot" zeigt der Offenbacher eindrucksvoll, wie seine Definition von Rap klingen soll.

"Füreinbreitespublikum" – ohne Lehrzeichen wohlgemerkt – heißt Nepumuks letztes Release, das Sichtexot letztes Jahr auf Vinyl sowie auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht hat. Auch beim Albumtitel zeigen sich die typischen Grübeleien des Reimtalents: "Je breiter das Publikum, desto enger die Schreibweise", lässt viel Spielraum für Interpretationen.

Es geht ihm nicht darum witzig zu sein, sondern Humor als Innere Haltung zu leben. Nepumuk selbst sagt über sich, er sei das beste schlechte Gewissen, das du kriegen kannst.

Machtverhältnisse und Ego-Fragen

Gerade arbeitet er fleißig an neuer Musik und hat die Themen des kommenden Albums für YOU FM noch einmal zusammengefasst: "Ich hinterfrage Konventionen, rappe gegen das Patriachat, gegen braune Scheiße, Machtverhältnisse und hinterfrage das Ego. Es wird hoffentlich wieder funky und geil." Das hoffen wir auch.

