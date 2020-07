"Egal, ob schwarz oder weiß, Mensch ist Mensch" – der Kasseler R’n’B-Sänger Moe Phoenix hat zur Debatte über Rassismus bereits vor einem Jahr ein klares Statement abgesetzt. Zeitlose Zeilen, wie er richtig behauptet.

Als seine Single "Mensch ist Mensch" im Frühling 2019 erschien, konnte sich Moe Phoenix vor Begeisterungsstürmen kaum retten. Knapp sechs Millionen Plays alleine auf YouTube sprechen eine klare Sprache. Dass der Song gerade einen zweiten Schub erlebt – insbesondere auf TikTok geht die Nummer gerade wieder steil – hat einen einfachen Grund: Die humanistische Aussage des Songs kommt an in einer Zeit, in der Rassismus wieder wächst.

Frisch gegründetes Label namens Phoenix Music

Die Weichen Moes stehen nun auf Zukunft. Auf seinem frisch gegründeten Label "Phoenix Music" arbeitet der Allrounder bereits an einer neuen Single, die für den Spätsommer geplant ist. Der Label-Gründer hat ein funktionierendes Team um sich herum aufgebaut und kann sich nun voll und ganz auf seine Musik konzentrieren, um in Zukunft weiterhin mit seinem Sound zu begeistern.

