Der in Kassel geborene Musiker hat im Juli sein Debüt "an/aus" veröffentlicht. Bild © MOA

In seinen Texten beschreibt der Kasseler Musiker MOA Song für Song den Verlauf einer Beziehung, die Höhen und Tiefen der Zwischenmenschlichkeit und die damit verbundenen Hürden zur eigenen Selbstfindung.

Mit 16 begann MOA eigene Songs zu schreiben. Mit 18 spielte er bereits eigene Clubkonzerte. Als Support von Künstlern wie Namika, Bengio und Frida Gold sah er Menschenmassen von Festivalbühnen aus, war auf der Suche und fand schlussendlich seinen ganz eigenen Stil.

Aufgeregt und ungebügelt

Sein Debütalbum "an/aus" ist das musikalische Ergebnis dieser Suche und das Resultat eines jahrelangen inneren Identitätskampfes zwischen dem Druck des Mainstreams und dem Willen zu unbedingter Individualität. Darf Deutschpop noch aufgeregt und ungebügelt sein? MOA liefert mit seinem Album "an/aus" die Antwort: unbedingt!

