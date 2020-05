Lange hat die Hamburger Musikerin Maryam.fyi ihre Liebe zum Gesang geheim gehalten. Und plötzlich war sie da: Mit ihrer ersten Single "Im Jetzt" überraschte sie nicht nur ihren eigenen Freundeskreis.

Geboren und aufgewachsen in Lindenfels bei Darmstadt, erwuchs schnell der Wunsch, der Musik viel Zeit zu widmen und sich dafür das geeignete Umfeld zu suchen. Maryam.fyi zog kurzerhand nach Hamburg, bekannt für eine boomende Musikszene.

Soul und ganz viel Urban Pop

Soul und ganz viel Urban Pop verbindet Maryam.fyi zu ihrem ganz eigenen Sound. Getragen wird dieser von ihrer weichen, warmen Stimme und untermalt mit deutschsprachigen Lyrics. Dabei sind ihre Themen so vielfältig wie ihre Einflüsse. Von Empowerment, Zivilcourage und Selbstbehauptung bis hin zu Geschichten vom eigenen Leben. Ihre zweite Single "Weggehn" erscheint am 29.05.20 bei Raposa Records.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 20.05.2020, 21:00 Uhr