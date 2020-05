LEEZA verarbeitet in ihrer Debütsingle ein Beziehungsende.

LEEZA verarbeitet in ihrer Debütsingle ein Beziehungsende. Bild © Emanuel A. Klempa

Für LEEZA erfüllt sich gerade ein Kindheitstraum. Die Sache mit der Musik fing für die gebürtige Frankfurter Sängerin zwar schon sehr früh an, aber jetzt ist es soweit! Ihre erste Single "Leichter" ist offiziell auf dem Markt.

"Stark und selbstbewusst, dennoch zerbrechlich und nachdenklich", so beschreibt LEEZA sich und ihre Musik. Ganz klar: Die Songwriterin ist ein Mensch, der sich gerne in Bildern ausdrückt. In ihrer Debütsingle "Leichter" thematisiert und verarbeitet LEEZA das Ende ihrer Beziehung: "Mit dem Segelboot den Wind nutzen und nach einer Beziehung aus der Schockstarre und Windstille wieder Fahrt aufzunehmen", erläutert sie ihre Gedanken zu dem Lied.

Meilensteine zum Erfolg

Der Dreh zum Musikvideo war eins ihrer bisher größten Erlebnisse. "Die Vorbereitung und der Dreh selbst waren extrem professionell. Kamera Licht und Ton – alles von echten Profis begleitet. Das war schon ein ganz großer Meilenstein", schwärmt sie im YOU FM Interview. Und dass LEEZA in München den passenden Produzenten gefunden hat, hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 11.05.2020, 21:00 Uhr