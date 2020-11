Bisher hatten Janina Jackson und Coodiny vor allem ihre eigene Musik im Auge. Der gemeinsame Besuch der "School of Hip Hop" hat allerdings die Neugier aufeinander geweckt und ein gemeinsames Projekt forciert.

Im Herbst 2019 haben sich die beiden Rapper Janina Jackson und Coodiny beim "Wagner Project" im Frankfurter Mousonturm kennengelernt, einem zehntägigen Hip-Hop-Workshop, der 18 Rapperinnen und Rapper aus der Region die Möglichkeit gegeben hat, miteinander Zeit zu verbringen und Musik zu machen. Gemeinsam mit dem Produzenten Thilo B entstand dort auch erstmals die Idee, eine gemeinsame EP zu veröffentlichen.

Danse Macabre

YOU FM Soundcheck: Janina Jackson und Coodiny

Nun ist es soweit: Fast genau ein Jahr nach ihrem ersten Aufeinandertreffen ist "Danse Macabre" offiziell released worden. Vier Tracks, die modernen Underground-Sound mit einem mächtig tanzbaren Klangteppich zusammenbringen. "Geisterstadt" heißt eine der vier Singles, die vor Kurzem mit einem sehenswerten Video-Release für anständige Stimmung gesorgt hat. Der Track ist eine Ode an die Nacht, die Neugier und das Leben in der Großstadt. "Es ist drei Uhr in der Nacht, andere Schlafen, doch ich bin wach". Nächte in der Geisterstadt!

Sendung: YOU FM Music like me, 03.11.2020, 21:00 Uhr