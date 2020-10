Jan Färger will mit dem Song "Briefmarke" schöne Erinnerungen vergegenwärtigen.

Jan Färger will mit dem Song "Briefmarke" schöne Erinnerungen vergegenwärtigen. Bild © Jan Färger

Lange war es ruhig um den Sänger der ehemaligen Frankfurter Formation Rapsoul. Nun hat er mit Peppa gemeinsame Sache gemacht: "Briefmarke" heißt ihre aktuelle Single, die einen Vorgeschmack auf sein neues Soloalbum gibt.

Auf der Habenseite hat sich bei Jan Färger schon eine Menge angesammelt: Teilnahme am Bundesvision Song Contest mit seiner Ex-Band Rapsoul, Echo-Nominierung in der Kategorie "Act des Jahres HipHop/R&B national" und Tour Support für die Backstreet Boys, um nur einige Höhepunkte seiner Karriere zu nennen. Im Trophäenschrank sollte sich aber noch ein Plätzchen für weitere Erfolge finden lassen. Mit seinem Album "Hochhausdach" sind die Weichen dazu auf jeden Fall gestellt.

Bleibende Erinnerungen

Mit Peppa hat er eine Gesangspartnerin an seiner Seite, die auch keine Unbekannte ist. Mit 18 Jahren wurde sie von Moses Pelham durch ihre selbst produzierten Stücke entdeckt und kurz darauf von dem deutschen Hip-Hop-Label 3P unter Vertrag genommen.

Für den gemeinsamen Song "Briefmarke" hat Jan Färger auch gleich die passende Interpretation parat: "Der Song steht für die schönen Erinnerungen, die wir tief in uns gespeichert haben und ab und zu mal wieder abrufen sollten, bevor sie in dem alten Karton auf dem Dachboden einstauben.

