Klartext mit Ecken und Kanten – für die beiden Frankfurter Rap-Urgesteine Jan Färger und Efe Ökmen gehört der politische Tiefsinn in ihren Reimen zum eigenen Selbstverständnis. Ihre aktuelle Single "Mama sagte" legt Zeugnis davon ab.

Inzwischen kennen sich die beiden Rapper sage und schreibe über 20 Jahre. Neulich hat es den beiden mal wieder in den Fingern gejuckt. Ein Abend und ein paar Bier haben gereicht, um die eingängige Melodie des Refrains in den Computer zu hacken. "Mama sagte" war geboren. Das Ausproduzieren war dann letztlich nur noch reine Formsache.

Zivilcourage statt Spaltung

Die beiden stellen in ihrem Song Fragen, die aktueller kaum sein können: "Was darf noch gesagt werden? Und wann wird man zum Fehler im System?" Efe erläutert die Hintergründe ihres Textes so: "In dem Song geht es darum, dass man seiner Überzeugung folgen sollte, seinen Mund aufmacht, wenn man ihn aufmachen sollte und nicht wegschaut. Das alles wurde uns von klein auf von Mama beigebracht und nun folgen wir ihrem Rat."

Sendung: YOU FM Music like me, 29.06.2020, 21:00 Uhr