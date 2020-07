Bild © Henry And The Waiter

Henry And The Waiter steht für entspannten Gute-Laune-Pop.

Henry And The Waiter

Das Leben im Zeichen der Corona-Pandemie war lange Zeit beschränkt auf die eigenen vier Wände. Der Offenbacher Musiker Henry And The Waiter hat sich von seinem Zuhause inspirieren lassen und daraus ein Lied gemacht.

Die aktuelle Single "Little Paradise" beschreibt das Bedürfnis nach einem selbst gestalteten Ort des Rückzugs. Für Sänger Henrik Steigerwald ist dort die heile Welt, um sich zu erden und inneren Frieden zu erlangen. Die Singleauskopplung ist ein erster Vorbote auf seine EP "Hidden Spirit", die im Herbst erscheinen wird.

Gute-Laune-Garantie

Mittlerweile ist Henry And The Waiter längst kein Unbekannter mehr. Der eingängige melancholische Gesang von Henry kommt offenbar an. Auf Spotify erreichte der Musiker bereits über 12 Millionen Klicks. Im Interview verrät Henry sein Rezept für wahre Lebensfreude: energetische Beats, warme Gitarren-Chords und chilliges Pfeifen. Mit Gute-Laune-Garantie!

