Noch vor dem ersten Release gelang mit der Halbfinalteilnahme beim German Songwriting Award bereits der erste Achtungserfolg. Nach anfänglichem Zögern hat das Frankfurter HipHop-Kollektiv Gio G nun ein Mixtape auf den Weg gebracht.

Hinter dem Projekt stehen Rapper und Sänger Gio, Producer Jakob und der Social-Media-Genius Luis, der für die Visuals zuständig ist. Kennengelernt haben sich die drei schon in der 5. Klasse. Man hat sich auf dem Pausenhof getroffen und gemeinsam gerappt, bis man sich dann endlich nach der Schule verabredete und die ersten gemeinsamen Aufnahmen im damaligen Kinderzimmer von Jakob entstanden.

Before Anyone Else

Aus dieser Zeit stammt das Verständnis für den Sound, den man gemeinsam machen möchte. Heute entstehen die meisten Texte aus gemeinsamen Freestyles. Mit der Zeit verlagerte Jakob sein Interesse vom Rappen auf das Produzieren eigener Beats. Daraus resultierte das "Bae Tape " (aus dem Englischen "before anyone else"), welches die erste Veröffentlichung überhaupt ist und von Freunden schon lange gefordert wurde.

