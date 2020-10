Luxuskarossen, Protzerei und teure Uhren sind nicht sein Ding. Elesteo aus Frankfurt hält es mehr mit den Details, die sein Leben ausmachen. Die Absicht dahinter: Kunst statt Kommerz.

Natürlich heißt das nicht, dass Elesteo keinen Erfolg will. Genauso wichtig ist ihm aber die Fähigkeit, er selbst zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. Der Frankfurter Musiker setzt auf Homemade-Produktionen und komponiert, mixt, mastert und vermarktet seine Songs in Eigenhand.

Gefühle auf Französisch

Was ihn von anderen unterscheidet: Elesteo fühlt sich zu französischsprachigem Hip-Hop hingezogen, deshalb singt und rappt er seit geraumer Zeit auf Französisch und auf Deutsch. "Französisch ist viel melodiöser", erklärt er im YOU FM Interview. "Dadurch kann ich meine Gefühle am allerbesten ausdrücken". Mit dem aktuellen Album "1997" hat Elesteo seinen einzigartigen Stil nun gefunden.

