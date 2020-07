Eine Live-Session auf Instagram hat das Leben der Offenbacher Sängerin Dessy grundlegend verändert. Zwar waren nur wenige Zuschauer*innen im Live-Chat zugegen, einer zeigte aber ganz besonderes Interesse.

Woher auch immer er Wind davon bekommen hatte – plötzlich betrat Rapper Moe Phönix den Live-Chat und zeigte sich begeistert: "Mir war sofort klar, dass diese Stimme etwas ganz Besonderes ist", soll sein erster Kommentar gewesen sein. Kontaktaufnahme, Kennenlernen, Single-Produktion – so lässt sich verkürzt die Geschichte der beiden erzählen. Dass Dessy bei dem frisch gegründeten Label Phoenix Music unter Vertrag genommen wurde, sollte man an dieser Stelle aber ebenso wenig unterschlagen wie die Liaison mit Polydor Records.

Dessys erste Single heißt "Bodyguard"

Sie ist eine Hommage an ihren Daddy, der ebenfalls Musiker ist: "Musik war immer um mich herum", sagt Dessy über sich selbst. "Solange ich mich erinnere, tanze und singe ich." Kein Wunder also, dass Dessy schon früh erkannt hat, dass Musik alles für sie ist.

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 29.06.2020, 21:00 Uhr