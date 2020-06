Von der Beatproduktion über die Aufnahme bis hin zum Mixing und Mastering – alles kommt aus einer Hand beim Hofheimer Rapper Barré.

Schon in jungen Jahren schraubte er an den ersten eigenen Hip-Hop-Beats, wodurch sich die Leidenschaft zur Musik immer weiterentwickelte. Seine ersten aktiven Jahre waren vor allem durch den Einfluss US-amerikanischer Mixtapes wie "Live.Love.A$AP" und den ersten Veröffentlichungen des Rappers Future geprägt.

Rapper und Produzent

Seine bis heute erfolgreichste Single trägt den Namen "Bequem" und wurde plattformübergreifend bereits über 150.000 mal geklickt. Neben der Arbeit an eigenen Songs und den Produktionen für andere Künstler betreibt Barré einen YouTube-Kanal, auf dem er Beats vertreibt, für die er keine eigene Verwendung hat.

Auf seine Zukunft angesprochen erklärt Barré im YOU FM Interview, dass er sich ungern zwischen Rapper und Produzent entscheiden möchte und am liebsten beides wäre: "Dadurch, dass ich von Beginn an immer an allen Schritten des Produktionsprozesses beteiligt war, habe ich oft eine ganz andere Perspektive auf die Dinge und bedeutend mehr Möglichkeiten, meine Vision musikalisch umzusetzen."

Weitere Informationen Eure Musik im Radio: Wenn ihr eine Band habt oder sonst irgendwie Musik macht, mailt an soundcheck@you-fm.de , damit wir euch entdecken können. Ende der weiteren Informationen

Alle SOUNDCHECK-Podcasts zum Download

Sendung: YOU FM Music like me, 03.06.2020, 21:00 Uhr