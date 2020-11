Auf Spotify hat der Kasseler Rapper Bamedikt Durdon schon mehr als 100.000 Klicks generiert. Viel wichtiger ist ihm aber, dass er seine Musik kompromisslos, ehrlich und authentisch ausleben kann.

"Mein größter Erfolg ist die Kompromisslosigkeit, mit der ich meine Ideen umsetze", betont Bamedikt Durdon im YOU FM Interview. Zwar arbeitet der Allrounder mit externen Produzenten zusammen.

Mal davon abgesehen schreibt er aber alle Texte selbst und ist für Editing, Mix und Master verantwortlich. Das gibt ihm die Freiheit, sein Verständnis von Sound und Vibe ganz nach seinem Geschmack umsetzen zu können.

Lange nicht gesehen

So war es /für den Independent-Artist nur konsequent, ein eigenes Label zu gründen. Seit 2018 betreibt er "N O X Music", unter dem er seine Musik auch selbst vertreibt. Derzeit veröffentlicht Durdon Musik im Monatstakt. Seine neuste Single heißt "LNG" ("Lange nicht gesehen"), die den trappigen Sound der letzten Monate weiter vertieft.

