Poppige Beats, tiefe Emotionen und Gänsehaut-Feeling zwischen guter Laune und Melancholie – all das vereint Antonia Katinka in ihrer aktuellen Single "This Feeling".

Musik gemacht hat die 22-jährige Wahl-Mannheimerin schon immer. Bei so viel Leidenschaft verwundert es nicht, dass sich Antonia Katinka einen Kindheitstraum erfüllte und vor kurzem ein Gesangsstudium erfolgreich absolvierte. Nach zwei intensiven Lernjahren und der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Sounds und Genres hat die gebürtige Frankfurterin nun ihren aktuellen Sound gefunden.

In die Songs eintauchen

Songwriting, Recording und Produktion – bei Antonia Katinka kommt alles aus einer Hand. Ihre englischen Texte handeln davon, bestimmte Gefühle einzufangen und so bildhaft darzustellen, dass man gar nicht anders kann als komplett darin einzutauchen. Neugierig geworden? Zwei Singles hat die Sängerin bisher veröffentlicht, "Easy" und "This Feeling", unsere Soundcheck-Single der Woche.

Sendung: YOU FM Music like me, 03.06.2020, 21:00 Uhr