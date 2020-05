Der Wiesbadener Rapper Anakin Turbo ist natürlich nicht der Erste, der Liebe und Herzschmerz besingt. Ganz augenscheinlich setzt ihm das Thema aber so sehr zu, dass er sich in seinen Lyrics am liebsten damit beschäftigt.

Anakin Turbo plaudert gerne aus seinem Leben. "Hip-Hop ist Therapie", gibt er sich überzeugt. Wer genau hinhört, lernt den Vielschreiber wahrscheinlich besser kennen als sein Freundeskreis: "Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, möchte ich auch einfach mal chillen und nicht nur über Probleme reden", erklärt er im YOU-FM-Interview die Hintergründe.

Autotune und Emo Trap

Seine Stil ist geprägt von Neugier, Offenheit und der ständigen Suche nach dem neusten Trend. Anakin Turbo probiert einfach gerne viel aus: Autotune sowieso, besonders angetan haben es ihm aber Emo Trap und 80s Wave – zwei von vielen Subgenres, die Hip-Hop hervorgebracht hat. Zur Zeit arbeitet er bereits mit Elan an seinen nächsten Releases. Diesmal stand der Sound von Lil Peep und Corbin Pate. Aber auch klassische Rap-Tracks sind in der Mache, die sich mehr mit den Wurzeln des Genre beschäftigen.

