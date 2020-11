Die 22-jährige Sängerin Allx liebt es, zu singen. Schon als Kind bekam sie als Chorsängerin Solo-Parts, da ihre außergewöhnliche Begabung sofort auffiel. Nun hat sie ihre erste Single veröffentlicht.

Auch beruflich dreht sich bei Allx alles um die Kunst der Töne. Nach der Schule studierte die 22-Jährige Tontechnik an der Deutschen POP in Frankfurt, wo sie kurze Zeit später selbst als Tontechnikerin eingestellt wurde, während sie nebenbei immer weiter an ihrer eigenen Musik arbeitete. So entstand auch der im September 2020 releaste Song "Fall in Love". Der Song ist eine Zusammenarbeit mit einem befreundeten Beat-Produzenten namens Kolarbeatz.

Nächste Single mit den Bounce Brothas und TwoWorldsApart

Momentan macht die Künstlerin den Bachelor of Arts als Music Technology Specialist an der University of West London und arbeitet an ihrer ersten Akustik-EP sowie an weiteren Singles. Noch in diesem Jahr kommt bereits der nächste Release heraus, bei dem Allx Text und Gesang beisteuerte. Der Song ist in Zusammenarbeit mit den Bounce Brothas aus Frankfurt und dem Berliner Produzenten-Duo TwoWorldsApart entstanden.

