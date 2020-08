Große Träume brauchen Zeit. Die 21 Jahre alte Sängerin Ailimeoz aus Frankfurt lebt nach diesem Grundsatz, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Denn: Wer nach sich sucht, wird finden!

Ailimeoz kommt aus dem unaufgeregten Frankfurter Stadtteil Bockenheim und macht seit gut sechs Jahren mit ihren beiden älteren Produzenten-Brüdern gemeinsame Sache. Die Sängerin hat vieles erlebt. Die Musik war dabei stets ein Ventil, um Gedanken und Träume zu verarbeiten und preiszugeben.

Mit neuer EP in den Spätsommer

Auf ihrer neuen EP "Out of the Blue" kombiniert das Nachwuchstalent trappige Beats mit starkem, englischsprachigen Gesang. Trotz tiefgründiger und emotionaler Texte verbreitet Ailimeoz dabei stets eine positive Energie – eine Eigenschaft, die sich auch in ihrer Persönlichkeit widerzuspiegeln scheint. Sie lebt getreu der Einstellung: Man kann aus jeder Situation, und mag sie noch so verzweifelt sein, immer etwas Positives ziehen. Noch steht Ailimeoz am Anfang ihrer musikalischen Karriere, doch sie ist bereit, alles zu geben, um eines Tages Erfolg mit ihrer Musik zu haben.

