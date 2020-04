So ganz auf Weekend-Feeling müsst ihr auch in Corona-Zeiten nicht verzichten. YOU FM und BigCityBeats bringen den Sound der angesagtesten DJs zu euch nach Hause.

Jeden Freitagabend gibt es in YOU FM sechs Stunden lang Clubsound satt mit den Stars der Electronic Dance Music. Alle Farben, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz, Don Diablo, David Guetta oder Le Shuuk - die Größen der Szene liefern Woche für Woche frische Mixe für YOU FM BigCityBeats, damit ihr perfekt ins Wochenende starten könnt.

In Zeiten von Corona sehen unsere Wochenenden aber ja nun etwas anders aus als gewohnt. Wir verbringen sie vor allem daheim statt mit Freunden auf Partys und Festivals. Damit wir nicht ganz verlernen, wie das geht mit dem Feiern, laden unsere Freunde von BigCityBeats jeden Samstag DJs auf ihre Dachterrasse und streamen das Geschehen ins Netz.

Aus Frankfurt um die Welt

Am 18. April kam die Roof Session live aus der Commerzbank-Arena. Bild © BigCityBeats/YOU FM

Einfach nur einen DJ zum Sonnenuntergang vor der Frankfurter Skyline auflegen zu lassen, ist den Machern des WORLD CLUB DOME aber natürlich nicht genug. Zuletzt spielten Gestört aber GeiL und Le Shuuk im menschenleeren Stadion, Starköche lassen sich in der ClubKitchen über die Schulter schauen, dazu kommen Live-Übertragungen weiterer Star-DJs rund um den Globus. Bis zu zwei Millionen World Clubber schauen zu - und so feiern wir dann eben doch wieder alle gemeinsam.