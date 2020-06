Mit ihrer ersten Single "Control" startet Zoe Wees gerade richtig durch. Sogar Ed Sheeran und Lewis Capaldi sind Fans von der 17-Jährigen mit der gefühlvollen Stimme. Welche persönlichen Erlebnisse hinter dem Song stecken, hat die Newcomerin YOU FM Moderator Marvin Fischer erzählt.

Dass sie mit ihrem Debüt so erfolgreich ist, kann Zoe immer noch nicht ganz fassen. "Es ist so krass zu sehen, wie gut 'Control' ankommt und wie vielen Leuten ich damit helfe", sagt die 17-Jährige im Interview mit Marvin Fischer.

In dem Song verarbeitet die Hamburgerin ihre Erfahrungen mit Rolando-Epilepsie. Als Kind hatte sie oft heftige Krampfanfälle. "Du spürst deine Wangen nicht, alles wird taub und dein Gesicht verzieht sich", erzählt die Sängerin. Die Krankheit hat Zoe mittlerweile gut im Griff; sie bekommt keine Krämpfe mehr. Doch die Angst vor dem Kontrollverlust ist geblieben und genau diese beschreibt sie in ihrem Song.

Dankeschön an ihre Lehrerin

"Musik ist mein Leben, meine Leidenschaft und meine Therapie und in meiner Musik verarbeite ich Sachen", sagt die 17-Jährige. Gewidmet hat sie den Song "Control" ihrer Grundschullehrerin, die zu dieser Zeit immer an ihrer Seite war. "Sie hat mir geholfen, damit klarzukommen", erklärt Zoe. "Ohne meine Lehrerin wäre ich wahrscheinlich nicht so weit, wie ich jetzt bin und könnte auch nicht einen Song drüber schreiben."

Als sie ihrer ehemaligen Lehrerin den Song zum ersten Mal gezeigt hat, war es für beide ein sehr emotionaler Moment: "Sie hat mich in die Arme genommen und wir haben beide geweint."

Prominente Fans

Bevor Zoe mit ihrem Debüt der Durchbruch gelang, hat die Hamburgerin 2017 bei der Castingshow "The Voice Kids" teilgenommen und sich bei TikTok und Instagram mit Coversongs eine Fanbase aufgebaut.

Zu ihren liebsten Coversongs zählt "Someone You Loved" von Lewis Capaldi, wie sie im YOU FM Interview verrät. Der schottische Sänger gehört selbst schon zu den Fans der 17-Jährigen. Bei einem seiner Deutschland-Konzerte hatte Zoe die Möglichkeit, ihn Backstage zu treffen und ihm ihren Song zu zeigen: "Er hat sogar kurz mitgesungen und meinte, 'das ist krass' und ich solle ihm schreiben, wenn der Song draußen ist. Er war einfach richtig hyped auf den Song."

Neue Single im Sommer

Da Zoe wegen Corona erst einmal ihre Tour mit Michael Schulte auf Eis legen musste, hofft sie, bald wieder live auftreten zu können. "Natürlich freue ich mich auf Live-Shows und will performen, aber es wird sich bestimmt irgendwann ergeben." Derweil schreibt die Hamburgerin fleißig weiter an ihren Songs und will im Lauf des Sommers eine weitere Single veröffentlichen.

Sendung: YOU FM, Der schöne Nachmittag, 18.06.2020, 15.20 Uhr