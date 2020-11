Im Videocall den Abend mit den Freunden verbringen – das ist die Abendbeschäftigung für den November 2020. Damit euch nicht irgendwann die Gesprächsthemen ausgehen, haben wir Spiele für euch gesammelt, die ihr per Videocall zocken könnt.

Stadt-Land-Fluss

Der Klassiker eignet sich hervorragend, um ihn per Videocall zu spielen. Alles, was ihr dafür braucht, sind Zettel und Stift. Einfach vorher Kategorien absprechen und los geht's! Besonders viel Spaß macht es mit ungewöhnlichen Kategorien wie Schimpfwort, Pizzabelag, Pornotitel oder Kündigungsgrund.

Kniffel

Auch für eine Runde Kniffel braucht ihr nicht mehr als fünf Würfel und einen Zettel. Wenn ihr nicht so viele Würfel zur Hand habt, gibt es auch verschiedene Würfel-Apps. Wenn ihr nicht alle einen Kniffelblock aufmalen wollt, könnt ihr auch eine Excel-Tabelle mit dem Punktestand anlegen und euren Screen teilen (Vorlagen findet ihr bei der Suchmaschine eures Vertrauens).

Wer bin ich?

In der digitalen Variante von "Wer bin ich?" fallen die Zettel auf der Stirn weg. Damit die übrigen Spieler trotzdem mitbekommen, welche berühmte Person erraten werden muss, darf die Person, für die der Zettel bestimmt ist, nicht hinschauen während ihr den Promi-Namen für die anderen Spieler in die Kamera haltet. Am besten schreibt ihr euch auf, welcher Spieler, welchen Promi erraten muss, sonst wird es schnell unübersichtlich.

Irgendwas-Pong

Für alle, die es ein bisschen actionreicher mögen: Beer Pong kann man auch per Videocall spielen. Bild © Pexels

Der Klassiker unter den Party-Spielen funktioniert auch in der Videocall-Edition. Baut die Becher auf einem langen Tisch auf. Die Kamera stellt ihr so, dass sie auf die Becher am Tischende gerichtet ist. Eure Mitspieler im Videocall machen es genauso. Dann spielt ihr ganz normal. Wenn ihr trefft, trinkt euer Gegenüber den jeweilligen Becher aus. Der Inahlt ist natürlich euch überlassen. Ihr müsst nur darauf achten, den Aufbau der Becher synchron zu halten.

Blackstories

Bei Blackstories geht es ganz schön makaber zu, weil immer jemand auf mysteriöse Weise umkommt. Eure Aufgabe: Durch geschicktes Nachfragen beim Spielleiter herausfinden, was passiert ist. Der darf nur mit Ja oder Nein antworten. Beispiel gefällig?

"Ein Mann wurde in seinem Auto erschossen. Alle Wagentüren sind geschlossen und verriegelt. Der Wagen ist unbeschädigt. Wie konnte das passieren?"

Lösung: Der Mann saß in einem Cabrio.

Entweder ihr kauft euch Blackstories oder ihr ladet euch die kostenlose App für Android und iOS herunter, in der ihr Fan-Geschichten spielen könnt.

Escape-Games (analog)

Escape Games könnt ihr auch außerhalb von Escape Rooms als Brettspiel spielen. Zum Beispiel "Exit - die Känguru-Eskapaden". Einer von euch ist Spielleiter, der das Spiel vor sich hat und ihr versucht als Gruppe gemeinsam Rätsel zu lösen. Bei Känguru Eskapaden ist das Ziel, einem Geheimbund beizutreten. Das dauert – je nachdem wie fix eure Gruppe ist – zwischen ein bis drei Stunden und kostet im Laden rund 13 Euro.

Brettspiele

Backgammon, Dame oder 6 nimmt – bei Boardgamearena findet ihr eine große Auswahl an Brettspielen von klassisch bis neu. Viele Games sind kostenfrei spielbar, für ausgewählte Titel ist aber eine Premium-Mitgliedschaft nötig.

Scribble

Wie wäre es mit einer Partie Scribble? Dabei wird etwas auf ein Papier gemalt und ihr müsst erraten, was das ist. Auf der Seite skribbl.io könnt ihr das Spiel mit euren Freunden spielen – und das kostenlos.

Einfach die Seite aufrufen, einen gemeinsamen Raum erstellen und schon könnt ihr mit bis zu 12 Freunden direkt auf dem Bildschirm mit der Maus malen und erraten. Wer an der Reihe ist, bekommt per Zufallsgenerator einen Begriff zum Malen vorgegeben.

Puzzlen

Puzzlen hat einen klaren Vorteil im Videocall: Ihr könnt es entspannt nebenher machen! Außerdem gibt es keine Verlierer. Auf der Seite jigsawpuzzles.io könnt ihr euch aus über 1.000 Bildern ein Puzzle aussuchen.

Um es gemeinsam zu spielen, muss sich nur einer von euch kostenfrei anmelden. Bei Einladung können dann die Freunde hinzugefügt werden. Per Drag&Drop zieht ihr dann die einzelnen Puzzle-Teile auf die richtige Position. Fast so entspannt wie Mandalas ausmalen.

Schiffe versenken

Diesen Kassiker könnt ihr gegen zufällige Gegner spielen oder ihr ladet per Link eine*n Freund*in ein. Online gibt es das Spiel zum Beispiel hier .

Escape-Game (digital)

Für Freunde von Escape-Games hat der Betrieber eines Escape-Rooms eine Browser-Variante entwickelt:

"Sabrina wacht in einer alten Fabrik auf. Sie erinnert sich an nichts, wie kam sie hier her? Stück für Stück kommt sie voran und stellt fest, dass ihr nur noch wenig Zeit bleibt, eine große Katastrophe zu verhindern."

Das ist eure gemeinsame Geschichte in "Mission Supergau". Als Freunde-Clique versucht ihr, Sabrina aus der alten Fabrik zu helfen. Dabei müsst ihr kleinere und größere Rätsel lösen, um ans Ziel zu kommen. Je nachdem wie clever ihr in als Gruppe seid, habt ihr ein bis zwei Stunden Rätselspaß.

Siedler von Catan

Das Spiel des Jahres aus dem Jahr 1995 gehört zu den erfolgreichsten Brettspielen aller Zeiten und auf CatanUniverse.com könnt ihr es im Browser spielen oder über Steam als App für den PC runterladen. Alternativ gibt es das Spiel auch für euer Handy (Android und iOS ). Das Basisspiel ist kostenlos und kann mit maximal zwei weiteren Teilnehmern gespielt werden. Wenn eure Freunde keine Siedler-Fans sind, könnt ihr euch auch mit einer künstlichen Intelligenz messen.

Among us

"Among us" ist eines der meistgesehenen Spiele auf der Livestream Plattform Twitch. Das Spielprinzip ist einfach: Ihr seid mit zehn Mitspielern auf einer Mission im Weltall und müsst kleine Aufgaben erledigen. Aber zwei von den zehn sind Hochstapler, die versuchen zu verhindern, dass die Aufgaben erledigt werden. Nur wer? Damit ihr "Among us" spielen könnt, braucht jeder das Spiel auf seinem PC, was pro Person vier Euro kostet. Runterladen könnt ihr das Spiel zum Beispiel bei Steam.

Overcooked 2

Wolltet ihr schon immer mal in einer Großküche arbeiten? Dann habt ihr hier die Chance! "Overcooked 2" ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem ihr extrem unter Zeitdruck steht. Ihr müsst unterschiedliche Rezepte zubereiten und natürlich immer die passenden Zutaten verarbeiten. Als wäre das noch nicht genug, fängt eure Küche zwischendruch an zu brennen, ihr müsst Hindernissen ausweichen und Geschirr abspülen.

In "Overcooked 2" könnt ihr mit bis zu vier Personen zusammenspielen, was Chaos garantiert. Auch dieses Spiel könnt ihr besipielsweise bei Steam herunterladen. Der Preis pro Account liegt bei 16 Euro.

