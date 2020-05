Bild © YOU FM

Bild © YOU FM

YOU FM Datebreaker

Janina aus dem YOU FM Team ist die Tinder-Queen mit mehr als 1.000 Matches. Und weil wir fiese Kollegen sind, haben wir gesagt: Damit ist jetzt Schluss. Janina musste beim Online-Speeddating mitmachen und in ihren Fünf-Minuten-Dates alles sagen, was Benne wollte. Sein Ziel: Mit ihm im Ohr bekommt Janina kein einziges Match mehr. Ob er dieses Ziel erreicht hat, seht ihr hier.

Videobeitrag Video zum Video YOU FM Datebreaker: "Die Rich Bitch" [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Videobeitrag Video zum Video YOU FM Datebreaker: "Die Bestatterin" [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Videobeitrag Video zum Video YOU FM Datebreaker: "Die Esoterikberaterin" [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Sendung: YOU FM, Die beste Morningshow der Welt, 27.05.2020, 07:00 Uhr