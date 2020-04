Was passiert jetzt mit meinen Gutscheinen?

Bars, Kinos und Co. wegen Corona geschlossen

Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen wegen Corona verboten und auch Geschäfte dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Ihr habt noch Gutscheine, die ihr nicht mehr einlösen könnt, weil sie bald auslaufen? Ein Rechtsanwalt hat uns verraten, was ihr machen könnt.

Konzerte sind verlegt, Sportveranstaltungen erstmal abgesagt und viele Läden sind geschlossen. Wenn ihr noch Gutscheine habt, die bald ablaufen: keine Panik. Gerade wird an einem Gesetz dafür gearbeitet. Wir haben Rechtsanwalt Christian Solmecke für euch gefragt, was in dem Gestez stehen wird.

Gutscheine sollen sich automatisch verlängern

"Es ist noch nicht endgültig beschlossen, aber der Gutschein sollte sich um die Zeit verlängern, die das Unternehmen kein Angebot mehr hat", erzählt uns Christian im YOU FM Interview. Wenn ihr also zum Beispiel seit einem Monat nicht mehr ins Kino gehen könnt, müsste sich euer Kino-Gutschein um mindestens einen Monat verlängern.

Geheimtipp: Freikarten noch schnell einlösen

Christian hat uns sogar noch einen kleinen Trick für euch verraten. Einfach den alten Gutschein schnell für eine Veranstaltung, die vermutlich wegen Corona ausfällt, einlösen. Dann steht euch nämlich ein neuer Gutschein zu, der bis Ende 2021 gilt.

"Zwar ist das im Gesetz aktuell noch nicht so geregelt, aber das soll bald so beschlossen werden", betont er. Und falls ihr den "Corona-Gutschein" bis zum 31. Dezember 2021 trotzdem nicht eingelöst habt, sollt ihr ihn dann gegen Bargeld eintauschen können.

