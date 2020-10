Kimberly studiert an der Uni Kassel Französisch und Geschichte auf Lehramt und möchte später in der Entwicklungshilfe arbeiten.

Vor drei Jahren änderte sich Kimberlys Leben auf einen Schlag. Ihr Vater kam beim Absturz eines Helikopters in Mali ums Leben. Doch die Reise zum Unfallort bescherte ihr auch ein zweites Zuhause.

"Ich hab innerlich gespürt, wie mein ganzer Körper gesagt hat, irgendwie muss ich hier sein", erzählt Kimberly von dem Gefühl, dass sie auf der Reise zu jenem Ort überkam, wo ihr Vater, ein Bundeswehroffizier, 2017 mit einem Kampfhubschrauber abstürzte.

Zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Mutter reist sie nach Westafrika, um am Unglücksort Abschied zu nehmen. Dabei begegnet die 24-Jährige nicht nur ihrer Trauer, sondern auch den schlechten Lebensbedingungen der Menschen vor Ort. Kimberly beschließt, zu helfen. "Die Kraft, die ich jetzt noch habe, will ich den Menschen unbedingt geben", sagt sie im YOU FM Interview.

Mali ist zu gefährlich

Eigentlich wollte sich die 24-Jährige aus dem nordhessischen Gudensberg in Mali engagieren. Doch Bandenkriminalität, ethnische Spannungen, Landnutzungskonflikte und konkurrierende Milizen lassen das Land seit Jahren nicht zur Ruhe kommen. "Das wollte ich meiner Familie, besonders meiner Mama auch nicht antun", so Kimberly.

Weitere Informationen Militärintervention in Mali Mehrere internationale Militärbündnisse befinden sich aktuell in dem Land, doch auch nach sieben Jahren andauernder Militärintervention ist in Mali kein Frieden in Sicht. An der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA ist auch die Bundeswehr beteiligt. Die Misson soll bei der Umsetzung des Friedensvertrags zwischen malischer Regierung und Rebellengruppen helfen. Ende der weiteren Informationen

Über eine Professorin an der Uni Kassel bekam sie Kontakt ins ebenfalls westafrikanische Togo. 2019 reiste Kimberly das erste Mal dorthin. "Ich fliege jedesmal über Mali drüber – fast genau über die Absturzstelle. Das ist schon jedesmal so ein kurzer Moment zum Durchatmen, der nicht ganz leicht ist."

Während der Semesterferien verbrachte die Studentin zwei Monate in Togo, um am Collège Protestant in Lomé, der Hauptstadt von Togo, Geschichte, Erdkunde und Französisch zu unterrichten und Workshops zu geben. Außerdem engagiert sie sich bei einer Stiftung und sammelt in Deutschland Spenden.

Mittlerweile ist Kimberly Mitglied bei den "Togo-Freunden Hannover", einem Verein, der sich für die Beziehung zwischen Menschen in Deutschland und Westafrika einsetzt und Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation vor Ort umsetzt.

Ihre Reisen finanziert die 24-Jährige aus eigener Tasche. In Lomé kommt sie bei einer Familie mit zehn Kindern unter. "Mir war es einfach wichtig, wirklich das richtige Leben kennenzulernen", sagt die Stundentin. Mittlerweile sind sie ihr so ans Herz gewachsen, dass sie von ihrer zweiten Familie spricht.

Frühere Abreise wegen Corona

Auch in diesem Jahr wollte Kimberly ihre Semesterferien nutzen, um zwei Monate in Lomé zu verbingen, doch wegen Corona musste sie früher abreisen als geplant. Vor allem der plötzliche Abschied von ihrer Gastfamilie war schwer für sie.

Sobald es die Coronalage wieder zulässt, will die 24-Jährige wieder nach Westafrika. Denn ihr ehrenamtliches Engagement ist eine echte Herzensangelegenheit, auch wegen der Verbindung zu ihrem Vater: "Das ist schon was ganz Besonderes, glaube ich. Aber natürlich ist es auch schmerzhaft."

Aber auch andere Menschen möchte die Hessin dazu ermuntern, zu helfen – egal, ob per Spende oder persönlich vor Ort. "Wenn man sagt, ich möchte mit und ich habe die finanziellen Mittel, dann meldet euch auf jeden Fall", sagt Kimberly (hier geht's zu Kimberlys Insta-Profil ). Gerade Leute, die handwerklich oder musikalische begabt sind, seien gefragt.

