Ihr habt in den letzten Tagen schon so ziemlich jede Serie durchgebinged, die es auf den Streamingportalen gibt? Wir haben Nachschub für euch:

Lustige Tiere

Klar, Tiere sind so der Renner bei Livestreams – zum Beispiel die Pinguine in einem britischen Zoo. Das sind echte Internet-Stars geworden!

Das Potenzial dazu haben auch die Otter im Seattle Aquarium...

und die Störche in Gögglingen bei Ulm:

Leere Städte

Wer sich lieber eine imposante Skyline anschauen möchte, ist beim Livestream von Frankfurt gut aufgehoben. Besonders zu empfehlen, wenn morgens die Sonne aufgeht.

Die Mutter aller Webcams dürfte wohl der Times Square in New York sein – da wuselt es dank der Ausgangssperre aktuell aber nicht so, wie man das gewohnt ist. Beeindruckend ist es trotzdem.

Ihr steht mehr auf sanftes Meeresrauschen oder den Film "Der weiße Hai"? Dann könnte der Livestream aus dem Atlantik was für euch sein. Da ist neulich wirklich ein riesiger Hai vorbeigeschwommen!

Der wohl absurdeste Livestream

Susanka kennt die besten Webstreams

Übrigens: Der wohl verrückteste Livestream kommt aus Island. Leider ist er nicht mehr online, doch dort wurde 10 Jahre lang ein McDonald's-Burger und eine Portion Pommes beim Verrotten aufgezeichnet. Oder sagen wir so: beim Altern. Der Burger sah nämlich kaum verändert aus.

Die Idee dazu hatte der Isländer Hjortur Smarason. Laut eigener Aussage hat er das Menü 2009 gekauft, um dem Gerücht nachzugehen, dass McDonald's-Burger sich nie zersetzen. Der Burger wurde sogar im isländischen Nationalmuseum ausgestellt.

Sendung: YOU FM, Die beste Morningshow der Welt, 24.03.2020, 07:00 Uhr