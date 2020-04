Vor allem kleine Läden kämpfen angesichts der Corona-Krise um ihre Existenz. Aus der Not heraus werden viele Händler erfinderisch. Zum Beispiel einige Läden in Rotenburg an der Fulda in Nordhessen. Dort kann man jetzt Shoppen per Videocall. Jonny aus dem YOU FM Netzteam hat es für euch getestet.

Das Prinzip der fünf beteiligten Läden in Rotenburg an der Fulda ist super easy: Ihr macht online einen Termin im jeweiligen Laden aus, der wird bestätigt und dann werdet ihr zur vereinbarten Zeit per WhatsApp-Call angerufen. Der Verkäufer, in Jonnys Fall ein Typ namens Roman, begrüßt euch dann direkt im Schuhladen.

"Natürlich haben wir auch über die aktuellen Umstände gequatscht", erzählt Jonny aus dem YOU FM Netzteam, der gerne ein paar neue Sneaker kaufen wollte. Von Roman erfuhr er, dass aktuell vor allem Hausschuhe hoch im Kurs stehen.

Weitere Informationen So könnt ihr eure lokalen Händler unterstützen Es gibt in ganz Hessen unterschiedliche Initiativen, wie ihr die Läden, die gerade nicht öffnen dürfen, unterstützen könnt. Auf der Plattform "SupportYourLocalEinzelhandel " gibt es eine Karte mit Geschäften, die gerade Waren liefern oder Gutscheine ausstellen. Die Stadt Marburg hat eine Plattform entwickelt, auf der ihr Ladenbesitzer mit Gutscheinen über die umsatzarme Zeit helfen könnt. Auch viele andere Städte wie zum Beispiel Darmstadt oder Gießen haben eine Übersicht mit Läden erstellt, die gerade ihre Dienstleistung anbieten, ohne dass der Laden geöffnet ist. Außerdem lohnt es sich immer, bei den Händlern eures Vertrauens anzurufen: Viele beraten weiter am Telefon, durch das Schaufenster oder nehmen Bestellungen entgegen. Ende der weiteren Informationen

Damit er sich in Ruhe umsehen konnte, hat Roman Jonny auf seinem Handy durch den ganzen Laden geführt. Der Verkäufer hat ihm verschiedene Sneaker-Modelle gezeigt und Infos dazu gegegeben. Im Moment macht er übrigens ungefähr sieben solcher virtuellen Touren am Tag. Weil es bei den Kunden gut ankommt, glaubt Roman, dass Shopping per Video auch nach der Krise ein Thema sein könnte.

Nach etwa zehn Minuten hatte Jonny sich für seine neuen Sneaker entschieden – natürlich welche mit "Performance-Schaum". Bezahlt hat er nach dem Call per PayPal. Alternativ hätte er den Betrag auch per Vorkasse begleichen können. Am Ende hat er Roman noch seine Adresse geschickt und bekam drei Tage später versandkostenfrei sein neues Paar Schuhe nach Hause geliefert.

Jonnys Fazit: "Natürlich hängt der Erfolg beim Shopping per Videocall auch davon ab, wie konkret du vorher weißt, was du haben willst – umso besser kann dich die Fachkraft nämlich beraten. Vor allem in diesen Fällen ist das Ganze eine gute und praktische Alternative. Bei einer Shoppingtour ohne klares Ziel, ist es per Videocall zwar komplizierter, aber auch nicht unmöglich".

