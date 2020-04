Bild © YOU FM

Stefan Verra weiß ganz genau, was Körpersprache über einen Menschen aussagt.

So sieht man trotzdem, dass ihr lacht

Maskenpflicht in Hessen

Ab heute gilt in Hessen: Maske auf! Was das für unsere Mimik bedeutet und warum wir jetzt erstmal vor dem Spiegel das Lächeln üben sollten, erklärt Körpersprache-Experte Stefan Verra.

Das Problem steckt schon im Namen: Eine Mund-Nasen-Maske, wie sie in Hessen ab sofort verpflichtend in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften getragen werden muss, verdeckt Mund und Nase. Und das erschwert unsere Mimik ganz schön.

Körpersprache Stefan Verra erklärt: "Ein Missverständnis ist, dass die Augen dazu reichen würden. Dabei lesen wir einen Großteil der Worte von den Lippen ab. Wir müssen mit unseren Augen nachprüfen, ob der andere singalisiert: 'Ich habe deine Worte verstanden.'"

3 Tipps für die Kommunikation mit Maske

Damit es jetzt nicht dauernd zu Missverständnissen mit anderen kommt, hat Stefan drei Tipps:

Die Muskeln zum Lächeln deutlich aktivieren

Nicht so steif geben

Die Augenbrauen einsetzen

Ganz wichtig: Falten!

Damit man uns das Lächeln auch ohne Mund ansieht, müssen wir die Wangenmuskeln so weit nach hinten und oben ziehen, dass rund um die Augen ganz starke Augenfältchen entstehen. "Dann sieht man trotz Mund-Nasen-Maske, dass der andere freundlich gesinnt ist", so Stefan. Die Pupille kann nämlich nicht lächeln. Dass jemand lacht, erkennen wir im Augenbereich allein an diesen Fältchen.

Er weiß aber auch: "Wer mit angezogener Handbremse lächelt, der wirkt nur starr." Ihr solltet das Lachen also auch ernst meinen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark ihr die Wangenknochen nach hinten ziehen müsst, damit die Augen nach lachen aussehen, schlägt Stefan vor, vor dem Spiegel zu üben.

Ohne Augenbrauen geht nichts

Das Ganze hat noch einen netten Nebeneffekt: Je stärker wir lächeln, desto stärker verändert sich auch unser hormoneller Zustand. Ein rein biologischer Zustand, wie Stefan erklärt – wir fühlen uns dann tatsächlich besser drauf.

Neben den Augenfalten hat unser Gesicht aber noch etwas anderes zu bieten: "Das stärkste Mittel, das wir in der Mimik zur Verfügung haben, sind die Augenbrauen", so Stefan. Wenn wir zum Beispiel im Supermarkt jemandem klarmachen wollen, dass wir mit unserem Einkaufswagen Vorfahrt haben, reicht es, lange und deutlich die Augenbrauen anzuheben.

