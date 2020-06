Solange reisen tabu war, haben viele die Corona-Zeit genutzt, um ihre Umgebung zu erkunden – zum Beispiel per Wanderung. Wir haben uns für euch die Wander-Apps angeschaut, die mehr bieten als nur Route und Wetter.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Benne erfährt, das Wander-Apps mehr können als zu navigieren [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Plötzlich sind in unseren Ista-Feeds alle ausgestattet mit Wander-Schuhen, Rucksack und diesen langen Hosen, die sich per Reißverschluss kürzen lassen. Aber mindestens genauso wichtig wie die richtige Ausrüstung ist die passende Wander-App.

Die Standards wie Routenplanung oder Wettervorhersage bieten euch so ziemlich alle Anwendungen. Deshalb stellen wir euch hier drei Apps mit wirklich nützlichen Zusatzfunktionen für eure nächste Tour vor:

Für Vorausplaner: Maps 3D

Mir Maps 3D bekommt ihr einen realitätsgetreuen Blick auf eure Route. Bild © Screenshot Maps 3D

Maps 3D zeigt euch eure Wanderroute, wie der Name schon sagt, dreidimensional. Die App ist vor allem für vor der Wanderung gedacht, damit ihr euch eben schon mal realitätsgetreu angucken könnt, was unterwegs so auf euch zukommt.

So könnt ihr zum Beispiel sehen, wann euch die härteste Steigung erwartet. Und wenn ihr am Vorbereiten seid, könnt ihr auch Karten offline stellen, dann seid ihr unterwegs nicht auf eine gute Internetverbindung angewiesen.

Maps 3D gibt es aktuell nur für iOS . Als Pro-Version mit mehr Features kostet sie euch 4,99 Euro.

Für Sport- und Actionliebhaber: Apemap

Wenn euch das Wandern noch nicht auslastet, könnt ihr mit Apemap weitere Aktivitäten entlang der Route entdecken. Bild © Screenshot ape@map

Für Leute, denen das Wandern an sich noch nicht reicht, gibt’s die App Apemap – die sagt euch zusätzlich noch, welche Sportarten ihr auf eurer Wanderroute unterwegs machen könnt. Zum Beispiel, wo ihr auf eurer Flusswanderroute einen Kajak-Verleih findet. Das könnt ihr euch natürlich auch vorab angucken und dann den Rucksack entsprechend packen.

Apemap gibt es für Android und iOS . Einige Zusatzkarten kosten extra.

Für hungrige und gesellige Wanderer: Bergfex

Diese App sagt dir, wo ihr unterwegs am besten einkehren könnt. Bei einigen Lokalen kriegst du sogar einen kleinen Rabatt, wenn ihr die App vorzeigt. Und sind wir mal alle ehrlich: Pause machen ist doch eh das Beste an dieser ganzen Wander-Action!

Bergfex gibt es für Android und iOS . Für die Pro-Version werden 6,99 Euro pro Jahr fällig.

Sendung: YOU FM, Worktime, 10.06.2020, 12:20 Uhr