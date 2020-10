Anfang September ist das Flüchtlingscamp in Moria niedergebrannt. Lucie und ihre Schwester aus Krofdorf-Gleiberg haben drei Tonnen Spenden gesammelt und sind nach Griechenland gefahren. Was die Menschen dort wirklich brauchen, verrät Lucie im Interview mit YOU FM.

Mit zwei vollgepackten Transportern und einem Kleinbus machten sich die Geschwister aus der Nähe von Gießen auf den Weg nach Lesbos - zu den ehemaligen Bewohner*innen des Geflüchtetencamps. Auf ihrer Reise wurde Lucie klar, dass es unmöglich ist, allen Menschen zu helfen und dass wir den Geflüchteten vor allem eins geben können: Respekt.

Sehr viel Freundlichkeit trotz der schlimmen Umstände

Essen, Hygiene-Artikel, Medikamente, Babysachen und Kleidung verteilten die Mädels an die Geflüchteten. Auf Instagram postete Lucie eindrucksvolle Bilder und Videos aus dem Camp. "Am meisten geschockt haben mich natürlich einfach diese unglaublichen Mengen an Menschen, die dort leben. Die Kinder sind sofort auf uns zugerannt gekommen und uns in die Arme gefallen, obwohl sie uns gar nicht kannten", erfährt Moderatorin Freddie aus dem schönen Nachmittag von Lucie.

Lucie sagt, die Menschen würden versuchen, das Beste aus ihrer Lage zu machen: "Im Camp herrscht eine Freundlichkeit und respektvolle Art und Weise. Sie haben mit uns ihr Essen geteilt und waren sehr gastfreundlich. Was die Menschen aus ihrer Situation machen, das hat mich sehr betroffen gemacht."

Zitat „Woran es ihnen wirklich fehlt, ist der Respekt, gesehen und akzeptiert zu werden - als Mensch. Keine Duschen, kein Platz, keine Schule, keine Arbeit, keine Perspektive: Die Menschen, die dort leben, sind die Helden, nicht wir.“ Zitat von Lucie, 18 Jahre alt, ehrenamtliche Moria-Helferin Zitat Ende

Obwohl Lucie und ihre Schwester insgesamt drei Tonnen Hilfsgüter verteilten, reichten die Spenden nicht für alle. "Du kannst nicht so viel verteilen, wie es Menschen gibt. Irgendwann sind die Hände leer und es stehen aber immer noch ganz viele Menschen vor dir, die noch nichts abbekommen haben. Das war immer sehr schwer", berichtet die 18-Jährige.

"Es war unheimlich wichtig, sich Zeit zu nehmen"

Aber es gehe um mehr als nur materielle Dinge, die die Menschen in Moria von uns brauchen. "Woran es ihnen wirklich fehlt ist der Respekt, gesehen und akzeptiert zu werden - als Mensch", appelliert Lucie und fügt hinzu: "Keine Duschen, kein Platz, keine Schule, keine Arbeit, keine Perspektive: Die Menschen, die dort leben, sind die Helden, nicht wir."

Vor allem die Kinder würden eine sehr schwierige Zeit erleben, "deswegen war es unheimlich wichtig, sich Zeit für sie zu nehmen. Es hat zu unserer Arbeit gehört, die Kinder zum Lachen zu bringen, mit ihnen zu spielen, Tee zu trinken und sich zu unterhalten. Das war ihnen sehr wichtig."

"Jeder sollte mit der Familie darüber reden"

Das mussten die Schwestern auf ihrer Heimreise selbst erstmal verdauen. Letztlich kommt Lucie zu dem emotionalen Fazit: "Man kann ihnen nicht die Würde und den Respekt geben, die jeder Mensch verdient, egal wie viele Spenden man dort reinkriegt. Man kann eben nicht allen helfen. Es ist einfach nicht in unserer Macht und es geht einfach nicht, alle glücklich zu machen."

Lucie und Lara wollen wieder zurück nach Moria, wenn möglich noch dieses Jahr. Die beiden wollen außerdem für mehr Aufmerksamkeit für die Geflüchteten sorgen, denn die Menschen und ihre Geschichten dürfe man nicht vergessen: "Jeder sollte mit der Familie darüber reden. Wir alle sind auf Social Media aktiv. Darüber können wir auch so viel erreichen, auf das Thema aufmerksam machen und die Leute dazu zu bringen, hinzuschauen."

