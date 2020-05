Social Distancing hat unseren Alltag umgeworfen und wir konnten wenig Zeit mit unseren Lieben verbringen. Wir sorgen für Spaß und Abwechslung in euren vier Wänden und verschaffen euch Quality Time mit euren Freunden. Gewinnt jetzt das Freelatics-Workout!

Keine Partys, keine Konzerte und keine Kneipenabende, stattdessen viel Zeit zuhause. So sahen unsere letzten Wochen aus, denn Corona hat unseren Alltag ganz schön auf den Kopf gestellt. So langsam kehren wir alle zurück in unser gewohntes Leben. Auch wenn wir uns an Abstandsregeln halten müssen, wollen wir dabei nicht auf Spaß verzichten!

Woche #1: Wir schenken euch ein Online-Fitness-Workout

Es ist wieder Zeit für coole Erlebnisse - und vor allem Sport! Denn wer hat sich nicht das ein oder andere Corona Kilo angefressen?! Online Workouts können uns nicht nur fit machen, sondern uns auch mit anderen verbinden, die mal den Kopf ausschalten und etwas trainieren möchten.

Nick aus der besten Morningshow der Welt und Freeletics-Coach Vanessa bringen euch ordentlich ins Schwitzen. Bild © YOU FM/Freeletics

Deshalb verlosen wir ab Montag ein Online-Fitness-Workout mit YOU FM Morningshow Moderator Nick und "Freeletics"-Trainerin Vanessa! Tragt euch einfach in unser Gewinnspielformular ein und lasst euch direkt von den Profis zeigen, wie das perfekte Traning aussieht. Denn: Nick ist diplomierter Sportwissenschaftler und hat schon bei "Fit mit Nick" gezeigt, dass er vor so ziemlich keinem Workout zurückschreckt, und Vanessa ist die ultimative Power-Frau.

Obendrauf gibt es außerdem ein vierwöchiges "Body & Mind-Paket" der Fitness-App mit einem personalisierten Fitness-Programm, einem Ernährungsplan, Rezeptideen und Audio-Coaching.

Der Gewinn wird zur Verfügung gestellt von Freeletics.

Sendung: YOU FM Dein Samstagmorgen, 07.05.2020, 08:00 Uhr